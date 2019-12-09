Sony Xperia 3 получит 12 ГБ ОЗУ и шестимодульную камеру

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружиись сведения о некоем смартфоне с модельным номером PM-1310. Если верить источникам, это флагманский смартфон Sony Xperia 3 с топовым чипсетом Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти, что непривычно много для смартфонов Sony. В качестве операционной системы используется Android 10. В однопоточном тесте Sony Xperia 3 набрал 4261 балл, а в многоядерном – 13422 балла. Напомним, что главной особенностью смартфона станет основная камера с шестью модулями. Официальный анонс Sony Xperia 3 ожидается в первой половине следующего года.