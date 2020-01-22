Sony Xperia 5 Plus получит 4K-экран и Snapdragon 865

В сети появились подробности о топовом смартфоне Sony Xperia 5 Plus, выход которого ожидается 24 февраля этого года. Если верить источнику, аппарат оснастят 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, соотношением сторон 21:9 и поддержкой расширенного динамического диапазона, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 или 48 Мп, а также два модуля по 12 Мп и времяпролетную камеру ToF, возможность записи видео в разрешении 8K, поддержку быстрой зарядки, модуль NFC и защиту по степени IP68. Цена смартфона составит около 850 долларов.