Sony Xperia L3 и его функции

Компания Sony выпустила в этом году недорогой смартфон. Дактилоскопический сканер расположен на боковой грани, между кнопкой мощности и клавишами, отвечающими за уровень звука. Питание гаджета возложено на батарею емкостью 3300 мАч.IPS-дисплей обеспечивает разрешение 1440 х 720 пикселей при размере диагонали 5,7 дюйма. Камера для селфи и видеозвонков снабжена сенсором на 8 МП. У камеры два блока оптики: основной на 13 МП и дополнительный 2 МП, который анализирует глубину сцены.Стоимость смартфона составит 200 евро.