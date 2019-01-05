Sony Xperia Play 2 и его функции

Аппаратная платформа новинки будет основана на новейшем флагманском чипсете . Арсенал памяти будет различным для разных конфигураций. Базовая вариация включает в себя 8 ГБ «оперативки» и 128 ГБ флэша. Более дорогой вариант оснастят 10 ГБ ОЗУ и флэш-массивом на 256 ГБ.В собранном виде пользователю будет доступна одна фирменная кнопка – такой кнопкой оборудованы игровые приставки PlayStation. Сдвинув экран, владелец получает доступ к геймпаду с привычными клавишами управления. Надо сказать, похожее дизайнерское решение разработчики использовали при создании смартфона Sony Ericsson Xperia Play, который был выпущен в 2011 году.О стоимости смартфона пока неизвестно.