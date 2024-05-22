Sony Xperia Pro-C получит 6-дюймовый экран Сетевые источники сообщают, что компания Sony разрабатывает второе поколение компактного камерофона Xperia Pro-C, выпущенного осенью 2021 года. Новинке приписывают наличие 6-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2K, частотой обновления изображения 120 Гц и антибликовым покрытием, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, основной камерой с главным модулем на базе дюймового 50-Мп датчика изображения с 20-мм оптикой и поддержкой оптической стабилизации изображения, а также двумя 12-Мп вспомогательными модулями. Камера сможет снимать фото RAW 12 бит и DCG RAW 14 бит. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 15:21 . Sony Xperia Pro-C

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