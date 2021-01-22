Sony Xperia Pro вскоре поступит в продажу

В прошлом году Sony представила смартфоны Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II и Xperia Pro в феврале. В то время как два первых устройства были доступны для покупки на разных рынках через несколько месяцев, компания так и не начала продажи Xperia Pro. Свежая информация, опубликованная в блоге Xperia, показывает, что японский технологический гигант теперь может готовиться к выпуску Xperia Pro на рынок. Важно отметить, что Xperia Pro имел характеристики, аналогичные Xperia I II, он мог похвастаться первоклассными функциями видеосъемки и фотографии для профессионалов. Предполагалось, что телефон поступит только в США, но компания ничего не сообщала о его наличии. Недавно в сети обнаружили прошивку для данного гаджета, так что, Теперь, вероятно, Sony вскоре откроет предварительные заказы на Xperia Pro в ближайшие недели.

Комментарии и отзывы Sony Xperia Pro
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