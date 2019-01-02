Sony Xperia XA3 Ultra и его функции

Компания Sony выпустила смартфон с хорошим дисплеем. Дисплей будет иметь формат 18:9 и размер диагонали 6,5 дюйма. Камера получит два оптических сенсора. Устройство изготовлено в корпусе из алюминия, при этом расцветка смартфона будет представлена тремя цветовыми вариантами: черным, золотым и серебристым.Модель Xperia XA3 Ultra будет иметь аппаратную платформу Snapdragon 660 либо Snapdragon 670. Объем «оперативки» составит 6 ГБ. В качестве программного интерфейса выступает свежая 9-я версия операционной системы Android с кодовым именем Pie. О стоимости смартфона пока неизвестно.