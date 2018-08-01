Sony Xperia XZ3 и его характеристики

Экран флагмана имеет размер диагонали 5,7 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2160 x 1080 пикселей. Селфи-камера должна получить разрешение 13 МП. В основу аппарата положен самый мощный на сегодняшний день мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Объем энергонезависимой памяти составляет 64 либо 128 ГБ, объем ОЗУ – 6 ГБ. Разумеется, у пользователя есть возможность расширить флэш-память при помощи microSD-карт. Ожидается, что на смартфоне будет установлена новая операционная система Android P версии 9. О стоимости смартфона пока неизвестно.