Sony Xperia XZ3 набрал ужасные 79 баллов в тесте камеры DxOMark

2019-03-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ3; [57]
Специалисты авторитетного портала DxOMark протестировали камеру смартфона Sony Xperia XZ3, который вышел еще осенью прошлого года. Результат поражает – 79 баллов (76 за фото и 85 за видео), что даже меньше 83 баллов, которые набрал вышедший в 2017 году Sony Xperia XZ Premium. Ругают абсолютно за все: ограниченный динамический диапазон, плохую цветопередачу, слишком сильную насыщенность при слабом освещении, искажения и артефакты, а также за отсутствие предустановленного режима боке. Досталось и режиму видео, в котором специалистов не устроили нестабильные текстуры, цветопередача, баланс белого и медленный автофокус.

Напомним, что смартфон оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, занимающим 80% площади передней панели и поддерживающим расширенный динамический диапазон, чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 19 Мп основной и 13 Мп фронтальной камерами, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, сканером отпечатков пальцев, поддержкой функции Always-On Display, чувствительной к нажатию кромкой, слотами для двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, стереодинамиками, аккумулятором на 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки, а также ОС Android 9.0 Pie.

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