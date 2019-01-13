Sony Xperia XZ4 и его функции

Компания Sony выпустила смартфон с отличной начинкой. В основу нового флагмана Sony положен Snapdragon 855. Набор памяти состоит из 6 ГБ ОЗУ и флэша с максимальным объемом 256 ГБ. Батарея имеет емкость 3900 мАч.Ожидаемый флагман Sony Xperia XZ4 будет иметь дисплей сверхширокого формата с соотношением сторон 21:9. Такое решение является довольно редким, хотя и не единственным. В 2009 году компания LG выпустила аппарат New Chocolate BL40, у которого был сенсорный экран формата 21:9. Впрочем, в последние годы такое соотношение сторон у смартфонов почти не встречалось, так что Sony Xperia XZ4 будет выделяться на фоне конкурентов.О стоимости смартфона пока неизвестно.