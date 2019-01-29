Sony Xperia XZ4 и характеристики новинки

Некоторое время назад мы уже писали о смартфоне Sony Xperia XZ4, который слили в сеть в виде фотографий с очень плохим качеством. Теперь же инсайдеры говорят о технической составляющей смартфона. Есть мнение, что новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 855, который обеспечит потенциального покупателя повышенной производительностью и массой новых функций. Конечно, наличие этого процессора пока что под вопросом, ведь «камень» еще не представили широкой публике и производители его вроде как на тест не получили. Но, это была бы интересная фишка нового устройства, ведь мощный процессор всегда привлекает потенциальных покупателей, которые очень хотят играть в игры и получать от этого удовольствие. Ждем официального анонса.