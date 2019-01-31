Sony Xperia XZ4 получит 52-мегапиксельную камеру

В преддверии официального анонса Sony Xperia XZ4 появилась информация о том, что новинка будет иметь 52-мегапиксельный сенсор, самый высокий показатель среди всех смартфонов на данный момент. Система из трех камер состоит из 16-мегапиксельного телеобъектива с диафрагмой f / 2,6, 52MP камеры с f / 1.6 и 0.3MP ToF сенсора с f / 1.4.

Изображение представляет собой визуализацию, основанную на ранее просочившихся чертежах САПР, которые, возможно, не отражают окончательный дизайн оборудования. Sony Xperia XZ4 будет иметь 6,5-дюймовый QHD + дисплей с соотношением сторон 21: 9, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и батарея емкостью 4 400 мАч будет работать на Snapdragon 855 и защиту от воды по стандарту IP68. Смартфон представят 25 февраля в рамках выставки MWC 2019.