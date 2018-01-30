Sony Xperia для полиции Франции

Уже не первый раз появляется информация о том, что определенные компании используют продукты известных брендов для своих целей. Например, ранее полиция Нью-Йорка закупила iPhone для своих задач, теперь французская полиция рассматривает смартфоны и планшеты Sony Xperia для комплектации своих работников. Устройства позволят получать данные и важную информацию в режиме онлайн, плюс смартфоны и планшеты для полиции будут оборудовать специальными приложениями, позволяющими получать доступ к базе прямо с телефона, без подключения к компьютеру. Это позволит более оперативно выполнять все задачи и ловить преступников с большей эффективностью. Данные пока на рассмотрении, но это уже не первый раз, когда полиция использует продукцию компаний вроде Sony для своих целей, что говорит об уровне доверия.