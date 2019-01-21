Sony Xperia на новых картинках

Длительное время компания Sony не показывала ничего интересного на рынке смартфонов. Производитель очень хочет вырваться если не в лидеры, то хотя бы в топ десять самых популярных производителей и для этого нужно идти на крайние меры. Например, нужно изменить дизайн, чтобы он больше привлекал внимание со стороны пользователей. Конечно, реализовать такое довольно тяжело, ведь нужно учитывать массу факторов и фирменный стиль компании. Но, с другой стороны, без этого компания просто не сможет выйти на новый уровень. Недавно в сети появились данные о смартфоне Sony Xperia, который предстал на новых фотографиях. Конечно, они могут вполне оказаться выдумкой, но выглядит очень даже привлекательно и современно. Думаю, вам понравится.