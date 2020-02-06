Sony боится падения прибыли

Крупные производители по всему миру страдают от коронавируса, особенно это касается Азии, где расположены основные заводы и распространяется данный вирус. Компания Sony, к примеру, официально заявила, что опасается падением уровня производства своих датчиков изображения, так как заводы пострадают от вируса в любом случае. Сотрудники заводов не хотят заболеть, да и руководство тоже не горит желанием отправлять работать людей в условиях, где они могут быть заражены кем-либо. В итоге, объемы продукции будут серьезно снижены, так что производитель официально вскоре объявит об изменениях в поставках и, возможно, стоимости продукции. Ведь если упали объемы продаж, то стоимость потенциального сенсорно изображения резко вырастет.