Sony будет выпускать дроны Airpeak

Компания Sony весьма неожиданно для всех анонсировала свою дочернюю компанию Airpeak, которая будет выпускать пользовательские квадрокоптеры. Это важное уточнение — некоторые производители на рынке выпускают свои гаджеты исключительно для промышленности, например, но у японского производителя совсем иные намерения. Пока что ни одна модель производителя официально не представлена и на тизере можно увидеть разве что очертания устройства, но на самом деле это не такая уж проблема, так как производитель совсем скоро представит приставку, а уже после нее, скорее всего, будет официально анонсирован и квадрокоптер. Вопрос только в стоимости — пока что не совсем понятно, на какой рынок нацелился производитель. Возможно, на флагманский.