Sony готовит крутые анонсы

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Sony показала весьма плохой год — в подавляющем количестве областей наблюдается медленный спад, инвесторы переживают о своей прибыли и все в таком духе. Теперь же компания решила резко ситуацию исправить и выкупила часть своих акций на сумму в 910 миллионов долларов. Это значит, что компания купила акции у своих инвесторов, которые держали активы компании именно в акциях. Это говорит об уверенности компании в текущем финансовом году и это повлекло за собой резкий рост акций японского производителя. Видимо, вскоре будет несколько действительно невероятных анонсов, которые должны поднять уровень компании. Будем с нетерпением ждать ярких новинок.