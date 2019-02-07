Sony готовит новый смартфон

Длительное время мобильное подразделение компании Sony ругали за то, что компания отказывается от современных вытянутых дисплеев с соотношением сторон 18:9. Прошло время и на просторах интернета появились новые фотографии будущего продукта компании, на которых запечатлено устройство с соотношением сторон 21:9. Это совершенно новый формат вытянутого дисплея, который позволяет получать больше удовольствия от просмотра фильмов. Не будет черных полос, ведь фильмы снимают именно под этот формат. А вот с играми все не так хорошо — далеко не все разработчики перешли на 18:9, а уж на новый формат тем более перейдет лишь небольшая часть студий. Думаю, компании Sony стоило бы лучше посмотреть на более привычный формат экрана.