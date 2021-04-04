Sony готовит новинку с богатой комплектацией Xperia 1 III

Стало известно, что Sony готовит новый смартфон с впечатляющими характеристиками. По некоторым данным, Sony Xperia 1 III будет оснащен OLED-дисплеем 4K с частотой 120 Гц и поддержкой HDR. Предположительно, смартфон получит систему камер с 64 МП основной камерой. Есть упоминание о 60-кратном цифровом зуме.

Конфигурации включают вариант с 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ памяти. Производительность обеспечит платформа Qualcomm Snapdragon 888 SoC с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Более подробную информацию о телефоне мы узнаем после официального анонса.