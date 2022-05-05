Sony объявила цены на телевизоры Bravia XR нового поколения

Sony объявила цены на телевизоры линейки Bravia 4K и 8K 2022 года. Серия Bravia XR Master A95K на базе OLED-дисплеев с квантовыми точками будет стоить от 3000 долларов за 55-дюймовую модель и до 4000 долларов за 65-дюймовую версию. Оба 4K-телевизора будут доступны для предварительного заказа в июне.

Серия X95K будет стоить от 2800 долларов за 65-дюймовую панель 4K и до 5500 долларов за 85-дюймовый вариант. Также будут доступны недорогие варианты OLED-телевизоров. В июне для заказа станет доступен компактный A90K по цене 1400 долларов за 42-дюймовый дисплей и 1500 долларов за его 48-дюймовый аналог. Более крупный A80K будет стоить от 2000 до 3800 долларов за 55 и 77 дюймов с предварительными заказами в мае.

Стандартная версия X90K со светодиодной подсветкой будет стоить 1400 долларов за 55-дюймовую модель и 3300 долларов за 85-дюймовую модель. Телевизоры 8K оценены в 7000 долларов за 75-дюймовую модель и 10 000 долларов за 85-дюймовую версию.