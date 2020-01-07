Sony обновляет ОС Android до 10 версии для линейки Xperia

Android 10 теперь стал доступен для смартфонов Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium. Sony обещала обновить Andoid 10 для более старых устройств. Обновление с номером версии 52.1.A.0.532 весит около 730 Мб.

Обновление содержит большинство функций Android 10, таких как улучшенное разрешение и Live Caption. Досступны новая навигация для жестов, "светлая" панель для поиска Google в темном режиме и окно многозадачности.

Обновление Android 10 доступно как для двух, так и для версий с одной SIM Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium. В следующих обновления Sony добавит еще больше функций и возможностей.