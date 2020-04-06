Sony опубликовала стоимость телевизоров серий X70, XH81 и XH80

Серия телевизоров XH81 и XH80 оснащены 4K HDR-процессором компании X1. Процессор использует усовершенствованный алгоритм для устранения шумовых помех и четкого сигнала изображения разрешения 4K. Телевизоры уже доступны для покупки.

В паре с дисплеем Sony TRILUMINOS связка обеспечивает улучшенную цветопередачу по сравнению с обычными ЖК-телевизорами. Телевизоры включают в себя поддержку голосовых помощников Google Assistant, Google Play Store и Chromecast.

Серия телевизоров X70 сочетает в себе яркие цвета с кристально-чистой четкостью и удивительным звуком. Это умный 4K-телевизор с функцией 4K X-Reality PRO Серия X70 - это телевизор со встроенным веб-браузером и возможностью доступа одним нажатием к приложениям YouTube и Netflix.