Sony показала 8К телевизор

Компания Sony решила всех удивить на выставке CES 2019 и показала совершенно новый телевизор под названием Master Series 8К HDR ZG9. Как вы уже поняли из названия, это 8К телевизор для пользовательского рынка, который совсем скоро можно будет купить себе домой и смотреть фильмы в невероятном разрешении. Конечно, сразу возникает вопрос о наличии контента, ведь сейчас только-только 4К фильмы появились, а про 8К никто даже не говорит. Вероятно, это задел на будущее, чтобы понимали пользователи, к чему это все двигается и какими телевизоры будут через года три-четыре. Сейчас стоимость телевизора не называют, так как в продажу он, скорее всего, попадет очень не скоро и до момента релиза многое можно в нем измениться. Но, это очень круто.