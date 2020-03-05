Sony показала новые телевизоры

2020-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [46]
Компания Sony официально готовится к релизу своих новых телевизоров, которые были представлены на выставке CES 2020 в этом году. Однако для начала производитель решил провести официальный анонс новинок, который прошел в Москве. На презентации производитель показал достаточно привлекательные модели, которые могут похвастаться не только привлекательным дизайном корпуса и крайне тонкими рамками, но и очень хорошими характеристиками. Данные телевизоры в обозримом будущем поступят в продажу и тогда можно будет говорить о том, что рынок телевизоров сильно изменился. Ведь если новые телевизоры будут более-менее доступными, то старые модели просто останутся за бортом никому не нужные. Ждем официального релиза в нашей стране.


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