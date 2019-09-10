Sony показала новый сенсорный плеер за $ 900

В своем стремлении «наполнить мир эмоциями с помощью креативности и технологий» японская фирма продолжает свою любовь к персональному аудио с Sony Walkman NW-ZX507.

Аудиоустройство с высоким разрешением, способно воспроизводить до 384 кГц/32 бита, которое будет транслировать музыку через Wi-Fi с помощью приложения Android. Также имеется 64 ГБ памяти и слот microSD, 3,6-дюймовый экран высокой четкости и 20 часов автономной работы. Плеер имеет высококачественную алюминиевую раму и медно-фрезерованный блок, чтобы дать чистый и мощный звук. На боковой панели находится полный набор кнопок управления.

Между тем, он также использует недавно разработанный FTCAP и электрический двухслойный конденсатор, чтобы обеспечить уровень низких частот. Walkmans Sony NW-ZX507 также поддерживает воспроизведение звука высокого разрешения MQA через потоковые сервисы. Устройство будет доступно в Европе с ноября 2019 года по ориентировочной цене в $ 900.