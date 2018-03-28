Sony покажет Xperia XZ2

В сети появилась информация о том, что компания Sony планирует показать планшетный компьютер Xperia XZ2 в самое ближайшее время. Пока что слухов о продукте не так много, так что говорить с какой-то уверенностью о характеристиках или дизайне мы не можем. Но, если уж компания решила конкурировать с яблочным планшетом, а больше и не с кем, то нужно давать пользователю крутой дисплей, защиту от влаги и высокую производительность при адекватной стоимости. Это залог успеха — если поставить дисплей с высоким разрешением, дабы глаза у пользователей не уставали, плюс поставить процессор мощный и не накручивать слишком много денег, то пользователи будут в восторге от происходящего. С другой стороны, что-то слабо верится, что компания покажет такое классное решение и не запросит больших денег.