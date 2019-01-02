Sony покажет новые смартфоны на CES 2019

2019-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - CES 2019; [69]
Появилась информация о том, что компания Sony планирует на выставке CES 2019 показать свои новые смартфоны. Конечно, официальной информации об этом нет и не будет, так как компания хочет показать все самое интересное и сыграть на эффекте неожиданности. Однако, инсайдеры уже показали несколько новинок этого бренда и можно с уверенностью сказать, что ничего невероятного на выставке не будет. Компания остается верна себе и своему дизайну, она покажет вариант с большим дисплеем и тонкими рамками, плюс анонсирует несколько продуктов среднего класса. Ждать невероятных инноваций от японской компании, к сожалению, нет стоит, так как их попросту нет — рынок смартфонов в целом уже давно стоит на месте. Если откинуть челку, то смартфоны не меняются уже лет пять, просто улучшаются характеристики.


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