Sony покажет новые смартфоны на CES 2019

Появилась информация о том, что компания Sony планирует на выставке CES 2019 показать свои новые смартфоны. Конечно, официальной информации об этом нет и не будет, так как компания хочет показать все самое интересное и сыграть на эффекте неожиданности. Однако, инсайдеры уже показали несколько новинок этого бренда и можно с уверенностью сказать, что ничего невероятного на выставке не будет. Компания остается верна себе и своему дизайну, она покажет вариант с большим дисплеем и тонкими рамками, плюс анонсирует несколько продуктов среднего класса. Ждать невероятных инноваций от японской компании, к сожалению, нет стоит, так как их попросту нет — рынок смартфонов в целом уже давно стоит на месте. Если откинуть челку, то смартфоны не меняются уже лет пять, просто улучшаются характеристики.