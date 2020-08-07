Sony представила WH-1000XM4

Компания Sony официально представила свои новые наушники WH-1000XM4, которые не только выглядят достаточно привлекательно и современно, но и обладают целым рядом преимуществ, которые так нужны некоторым пользователям. К примеру, производитель реализовал в наушниках поддержку активного подавления шума, которая просто отлично справляется с окружающим миром. Вы будете слышать только музыку, которую любите, или только фильм, который смотрите, но не более того. В этом плане производитель действительно сделал прорыв, который очень приятен аудитории, ценящей путешествия и комфорт. Стоимость, правда, довольно приличная, но это и немудрено, ведь наушники являются флагманскими, а значит, стоимость у них должна быть соответственная.