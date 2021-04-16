Sony представила два новых устройства Xperia 1 III и Xperia 5 III

Смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III имеют много общего, но в целом модели получили много улучшений по сравнению с предшественниками.

Оба телефона поставляются с процессором Snapdragon 888, 5G с частотой менее 6 ГГц, батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев. Отдельное внимание производитель уделил внимание камере, в обоих случаях применяется камера с линзой Zeiss. Sony Xperia 1 III оснащен тройной задней камерой. Xperia 5 III имеет ту же тройную камеру, что и Xperia 1 III, но у него нет датчика ToF. На передней панели устройств есть 8 МП камера.

Xperia 1 III предлагает 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти, модель Xperia 5 III имеет 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ. Оба устройства предлагают лучший звук благодаря стереодинамикам с технологией Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate.

Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III поступят в продажу в начале лета. Стоимость начинается от 949 долларов.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III
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