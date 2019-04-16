Sony представила новый «Crystal Led» телевизор размером более 19 х 5 метров с дисплеем 16K

На выставке CES в начале этого года, мы уже видели небольшую презентацию от Samsung The Wall , большого 146-дюймового телевизора MicroLED. Тем временем Sony анонсировала еще более большего размера телевизор под названием Crystal Led. Габариты не врут, потому что телевизор больше на 19,2х5,18 метра.

Crystal LED также использует технологию MicroLED, а точнее, панель с разрешением 16K - также известную как 8640p или 15360 x 8640 пикселей. Речь идет не об одной большой панели, а о нескольких безграничных панелях, соединенных друг с другом, так что эту технологию можно будет использовать в кинотеатрах в будущем.