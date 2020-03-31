Sony представила полные технические характеристики и функции телевизоров A8,A8H

Sony выпустила полные спецификации своих OLED-телевизоров 2020 года Sony A8 (Европа) и 2020 Sony A8H (США). Несмотря на разницу в именовании и настройках, телевизоры для рынка ЕС и США идентичны и имеют одни и те же функции.

Обе модели включают 55-дюймовую и 65-дюймовую модели, каждая из которых оснащена OLED-панелью от LGD. Телевизоры оснащены процессором Sony Picture Processor X1 Ultimate и впервые технологией Sony X-Motion Clarity для OLED. Существует ряд других технологий для улучшения визуального восприятия, в том числе: объектное супер разрешение, объектное ремастерирование HDR, Super Bit Mapping 4K HDR, двойная обработка базы данных, Pixel Contrast Booster и т.д.

В серию входят два динамика 10 Вт и два сабвуфера 5 Вт с поддержкой DTS Digital Surround, Dolby Atmos и Dolby Audio. Аудиоцентрические технологии для впечатляющего звучания включают акустическую автокалибровку, акустическое поверхностное аудио, S-Force Front Surround и Voice Zoom.

Телевизоры поставляются с расширенным IMAX, калиброванным режимом Netflix, поддержкой CalMAN и поддержкой Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant. Все они работают на Android 9 Pie и оснащены 16 ГБ встроенной памяти.