Sony представила смартфон Xperia L3 с 5,7-дюймовым экраном

Компания Sony выпустила новый 5,7-дюймовый смартфон Xperia L3 с разрешением 1440 на 720 пикселей и аккумулятором на 3300 мА.ч. За производительность аппарата отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22 и 3 Гбайт ОЗУ. Тыльная камера имеет два блока оптики: основной на 13 МП и вспомогательный на 2 МП. Камера для селфи-съемок наделена оптическим модулем на 8 МП. Рабочей средой для приложений выступает Android версии Oreo. Предусмотрены симметричный USB-C порт и модуль NFC для бесконтактных платежей. О стоимости новинки пока не сообщается.