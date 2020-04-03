Sony представила технические характеристики и функции телевизоров KD-85ZH8 и KD-75ZH8

Sony представила спецификации двух моделей из своего 8K серии TV ZH8 2020 года. Серия включает 75-дюймовую и 85-дюймовую модели - Sony KD-75ZH8 и Sony KD-85ZH8 соответственно. Каждый из них оснащен панелью VA с частотой обновления 100 Гц, разрешением 8K (7680 x 4320) и прямой светодиодной подсветкой с полным массивом локального затемнения. Телевизоры предлагают настоящий 10-битный цвет и поддерживают Dolby Vision, HDR10, HLG.

Sony KD-85ZH8 и KD-75ZH8 8K оснащены аудиосистемой 2.2.2 CH с двумя средними динамиками мощностью 12,5 Вт, двумя высокочастотными динамиками на 12,5 Вт и также двумя сабвуферами мощностью 5 Вт. Их производительность улучшена благодаря ряду аудиотехнологий, включая Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, акустическую автокалибровку, акустическое мульти-аудио, S-Force Front Surround, Voice Zoom.

Оснащены процессором Sony X1 Ultimate Picture Processor. Для повышения четкости изображения они используют технологии 8K X-Reality Pro, двойную обработку баз данных и объектные суперразрешения. Для улучшения цвета в телевизорах используются технологии Live Colour, Precision Color Mapping, Super Bit Mapping HDR, технологии Triluminos Display, X-Wide Angle. Для улучшения контраста они используют Dynamic Range Pro с 8K X-тенденцией, Dynamic Contrast Enhancer, объектный HDR remaster.

Технология усиления движения называется X-Motion Clarity. Телевизоры поддерживают Alexa, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Google Assistant и имеют встроенный Chromecast. Это CalMAN Ready, IMAX Enhanced и поставляются в режиме калибровки Netflix. В настоящее время Sony не уточнила цены на телевизоры.