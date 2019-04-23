Sony продает 8К телевизор за 70 тысяч долларов

Появилась информация о том, что компания Sony тоже планирует выпустить в продажу 8К телевизоры. Новинки относятся к флагманской линейке Master Series Z9G 8K HDR TV, в которую входят модели с диагональю 88 и 98 дюймов. Стоит понимать, что базовая модель с диагональю 88 дюймов выглядит гораздо более привлекательной, ведь она стоит всего 13 тысяч долларов. При разрешении в 8К вы получаете шикарную картинку и приличное качество изображения. Старшая модель с диагональю 98 дюймов может похвастаться ценой в 70 тысяч долларов. Да, младшая стоит 13 тысяч, а старшая 70 тысяч. То же самое 8К разрешение, те же технологии, только больше дюймов. Естественно, за 70 тысяч этот телевизор мало кто будет покупать, это же цена квартиры в большом городе.