Sony работает вместе с Microsoft

Недавняя сделка Sony с Microsoft стала для сотрудников отдела PlayStation настоящим шоком, так как обсуждались детали сделки только между руководителями компаний и больше в эти переговоры никого не посвящали. В итоге получилось, что сотрудники отдела по разработке игровой консоли Sony узнали о сотрудничестве с главным конкурентом в день, когда новость появилась в интернете. Некоторые даже решили, что теперь судьба консоли следующего поколения бод большим вопросом. Однако, если верить главе компании, все остается на своих местах, просто компании будут работать вместе над облачными технологиями и в будущем это позволит выбраться из-под конкуренции с Google и предоставить новые возможности игрокам. Надеемся на это.