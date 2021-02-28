Sony разрабатывает 10,3-дюймовый планшет с цветным E Ink-экраном

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Sony готовит к выпуску устройство, которое можно охарактеризовать как гибрида планшета и электронной книги с дисплеем на основе электронной бумаги E Ink. Речь идет о 10,3-дюймовой панели E Ink Kaleido с возможностью воспроизведения 4096 цветовых оттенков и разрешением 1404:1872 пикселей (плотность 227 PPI) в черно-белом режиме.

Также отмечается фронтальная подсветка посредством 27 светодиодов, поддержке пера Wacom с распознаванием силы нажатия, четырехъядерной платформе с тактовой частотой 1,8 ГГц, поддержке Wi-Fi и Bluetooth 5.0, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, разъеме USB Type-C и предустановленной операционной системе Android 9.

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