Sony сократит число своих сотрудников в подразделении смартфонов

Согласно источникам Nikkei Asian Review, смартфоны Sony в плохом положении. Sony сократит число своих сотрудников в течение одного года. Причиной этого будет снижение доли рынка и сокращение рынка смартфонов. По данным исследовательской организации IDC в ​​США, рынок смартфонов сокращается третий год подряд. Исследователи ожидают, что в 2019 году будет продано около 1,3 миллиарда смартфонов. В 2010 году компания все еще занимала около 3% рынка, в настоящее время это даже не 1%. В 2018 году Sony продала 6,5 млн. смартфонов, вдвое меньше, чем в 2017 году.

За 2018 год мобильное подразделение компании понесло убытки в размере около 900 миллионов долларов, тогда как направление камер принесло более 800 миллионов прибыли, а домашние развлечения чуть более 700 В настоящее время около 4000 человек работают над смартфонами, но вскоре это число будет сокращено до 2000 человек. Компания планирует перевести своих японских сотрудников в другие подразделения, также предложит «добровольный отъезд» для своих сотрудников в Европе и Китае.