Sony уволит половину своего персонала мобильного подразделения

2019-03-30, Автор - Anna; Продукт - Sony; [146]
Sony планирует уволить 50% своей рабочей силы по смартфонам к 2020 году. Этот процент высок, так как более 2000 человек должны быть отпущены или переведены в другие подразделения.

Мобильный бизнес Sony вот уже несколько лет несет потери, хотя японская компания постоянно пыталась сократить расходы. Хотя некоторые из сотрудников Sony, затронутых этим решением, будут переведены в другие подразделения, говорят, что японская компания предлагает добровольный выход на пенсию в Европе и Китае. Еще один шаг к сокращению расходов - ограничение продаж смартфонов на некоторых территориях. По всей видимости, Sony перестанет продавать смартфоны или будет продавать их очень мало в Юго-Восточной Азии и других регионах, чтобы сосредоточиться на Европе и Восточной Азии.

Это второй раз за последние пять лет, когда Sony значительно сокращает штат сотрудников подразделения смартфонов. Еще в 2014 году японская компания уволила 1000 сотрудников, но этого было недостаточно, чтобы сократить убытки, поэтому дальнейшие сокращения проводились почти ежегодно.

Комментарии:
Nissin и HyperX выпускают лимитированные...
Nissin и HyperX выпускают лимитированныеNissin объединились с подразделением HyperX для создания пары оригинальных наушников с ограниченным тираж...
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019)....
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Вышедший у нас в прошлом году смартфон Huawei Y6 Prime (2018) предлагал довольно неплохие характеристики...
Huawei P30 Lite доступен для предварител...
Huawei P30 Lite доступен для предварителСерия смартфонов Huawei P30 также включает в себя модель Lite, которая соответствует стандарту P30 и P30 ...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Новые камеры мгновенной печати - Canon ...
Новые камеры мгновенной печати - Canon Canon анонсировала две новые камеры с мгновенной печатью IVY CLIQ и IVY CLIQ +. Каждая вмещает до десят...
Коврик для зарядки AirPower не появится ...
Коврик для зарядки AirPower не появится Apple отменила выпуск беспроводного зарядного устройства AirPower, сославшись на трудности в достижении «...
Источники: Samsung Galaxy S10 5G будет с...
Источники: Samsung Galaxy S10 5G будет сВ сети появились подробности о ценах на топовый смартфон Samsung Galaxy S10 5G, продажи которого начнутся...
Первое обновление улучшило камеру Huawei...
Первое обновление улучшило камеру HuaweiКомпания Huawei выпустила первое обновление для флагманского камерофона Huawei P30 Pro, который вышел все...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задникомОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задником
Обзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшетОбзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшет
Обзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублейОбзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублей
Обзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детекторОбзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор
Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофу...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. МногофуВ женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в пов...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. На...
Обзор возможностей Canon EOS RP Body. НаПоследние несколько лет наблюдается повальный переход на беззеркальные фотокамеры. Оно, в принципе, и пон...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. Сти...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. СтиСегодня мы поговорим о новом корпусе Zalman Z7 Neo, который создавали специально для ценителей стиля и не...
С помощью робота-пылесоса iRobot Roomba ...
С помощью робота-пылесоса iRobot Roomba Фантасты прошлого оказались правы: роботы в наше время начинают завоевывать планету. К счастью, это оказа...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor