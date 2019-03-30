Sony уволит половину своего персонала мобильного подразделения

Sony планирует уволить 50% своей рабочей силы по смартфонам к 2020 году. Этот процент высок, так как более 2000 человек должны быть отпущены или переведены в другие подразделения.

Мобильный бизнес Sony вот уже несколько лет несет потери, хотя японская компания постоянно пыталась сократить расходы. Хотя некоторые из сотрудников Sony, затронутых этим решением, будут переведены в другие подразделения, говорят, что японская компания предлагает добровольный выход на пенсию в Европе и Китае. Еще один шаг к сокращению расходов - ограничение продаж смартфонов на некоторых территориях. По всей видимости, Sony перестанет продавать смартфоны или будет продавать их очень мало в Юго-Восточной Азии и других регионах, чтобы сосредоточиться на Европе и Восточной Азии.

Это второй раз за последние пять лет, когда Sony значительно сокращает штат сотрудников подразделения смартфонов. Еще в 2014 году японская компания уволила 1000 сотрудников, но этого было недостаточно, чтобы сократить убытки, поэтому дальнейшие сокращения проводились почти ежегодно.