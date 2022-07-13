Sony выпускает беспроводные динамики серии X

Компания Sony объявила о выпуске новых беспроводных динамиков серии X, в которую вошли: SRS-XG300, SRS-XE300 и SRS-XE200.

SRS-XE300 и SRS-XE200 оснащены уникальной технологии Sony Line-Shape Diffuser. Все три модели были созданы с учетом портативности, а SRS-XG300 поставляется с ручкой, что упрощает его переноску. С помощью функции Party Connect можно объединить до 100 совместимых беспроводных динамиков с технологией Bluetooth и синхронизировать музыку для невероятно мощного звука.

Полностью заряженный SRS-XG300 обеспечивает до 25 часов воспроизведения, SRS-XE300 — до 24 часов воспроизведения, а SRS-XE200 — до 16 часов воспроизведения. Динамики поддерживают функцию быстрой зарядки.

Цена XG300 составляет 349,99 долларов, цена XE300 - 199,99 долларов, а стоимость XE200 - 129,99 долларов.