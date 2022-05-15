Sony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K

Sony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K в Индии.

Новый смарт-телевизор Sony интегрирован с ОС Google TV. Она предлагает 32-дюймовый дисплей HD-ready с разрешением 1366×768 пикселей и частотой обновления 50 Гц. Дисплей также поддерживает форматы HDR10 и HLG. Есть два полнодиапазонных динамика мощностью 10 Вт, которые поддерживают Dolby Atmos Audio, технологии Reality Pro, Live Colour и MotionFlow XR200. Он также имеет 16 ГБ встроенной памяти. Телевизор совместим с голосовым помощником Amazon Alexa, что позволяет управлять смарт-телевизором через устройства с поддержкой Alexa. Варианты подключения: Wi-Fi 2,5 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5, есть три порта HDMI, один порт Ethernet, два разъема USB, аудиовходы и порт Digital ARC. Он также поддерживает HomeKit и AirPlay, что позволяет транслировать контент с помощью iPhone и iPad. Благодаря Sony X Protection Pro телевизор защищен от пыли, влажности, скачков напряжения и ударов молнии.

Bravia 32W830K был запущен по цене 28 990 рупий (373 доллара).
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