Sony выпустила 32-дюймовый телевизор Sony Bravia 32W830K

Sony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K в Индии. Японский технологический гигант известен как производитель первоклассной бытовой электроники, а его телевизоры продолжают оставаться первопроходцами в отрасли. Новый смарт-телевизор Sony представляет собой телевизор с поддержкой HD и интегрирован с ОС Google TV. Bravia 32W830K был запущен по цене 373 доллара США.

Sony Bravia 32W830K оснащена 32-дюймовым ЖК - дисплеем HD-ready с разрешением 1366×768 пикселей и частотой обновления 50 Гц. Дисплей также поддерживает форматы HDR10 и HLG. Он оснащен двумя полнодиапазонными динамиками мощностью 10 Вт, которые поддерживают Dolby Atmos Audio. Он также имеет 16 ГБ встроенной памяти. Sony Smart TV поставляется с интегрированными фирменными технологиями Sony X Reality Pro, Live Colour и MotionFlow XR200. Он также включает в себя известные режимы изображения Sony, такие как Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics и другие. Телевизор также поддерживает Amazon Alexa, что позволяет вам управлять смарт-телевизором через устройства с поддержкой Alexa. Sony Bravia 32W830K оснащен Wi-Fi 2,5 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5, 3x HDMI, 1x портом Ethernet, 2x портами USB, 2x аудиовходами и портом Digital ARC. Он также поддерживает HomeKit и AirPlay, что позволяет транслировать контент с помощью iPhone и iPad. Благодаря Sony X Protection Pro телевизор защищен от пыли, влажности, скачков напряжения и ударов молнии.
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