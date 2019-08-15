Sony выпустила новые стильные DualShock 4

Компания Sony славится своими геймпадами для приставки PlayStation 4 — они отлично справляются с играми, выглядят стильно и обладают целым рядом преимуществ. Теперь же компания представила линейку новых геймпадов под названием DualShock 4, которые выглядят еще более круто и стильно. Есть вариант в цвете розовое золото, есть модель в стальном или платиновом стиле, есть пурпурный геймпад и вариант с красно-черным камуфляжем. Все варианты выполнены из одних и тех же материалов, смотрятся крайне круто, у них есть тьма возможностей в играх вроде сенсорной панели и их можно подключать к компьютеру. Стоимость геймпадов пока что не называется, но можно быть уверенным в том, что это будет доступная модель, как и все предыдущие варианты.