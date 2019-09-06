Sony выпустила плеер Walkman NW-A105

Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105. Эта модель не только передает ваши любимые треки в максимально высоком качестве, но и оборудована достаточно стильным дизайном. На одной из панелей, к примеру, удобно расположены все элементы управления звуком, громкостью, прокруткой треков и так далее. В плане звучания здесь тоже все очень хорошо, ведь производитель знает свое дело и делает плееры уже очень давно. Естественно, стоит такая радость приличных денег и если вы хотите получить максимум удовольствия, то нужно еще и наушники купить хорошие, что в наше время тоже стоит приличных денег. Быть аудиофилом дорого.