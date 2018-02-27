Состоялся анонс нового ноутбука Huawei MateBook X Pro

Представлен 13,9-дюймовый ноутбук Huawei MateBook X Pro, который получил сенсорный экран Full View. Внутри аппарата скрыт процессор Intel Core i5 поколения Kaby Lake Refresh, есть даже опция в виде дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150. Корпус Huawei MateBook X Pro выполнен из металла и имеет толщину 15 миллиметров при весе 1,33 кг. Батареи хватит на 15 часов автономной работы. В качестве ОС выступит Windows 10 Pro. Продажи устройства Huawei MateBook X Pro начнутся во втором квартале текущего года.