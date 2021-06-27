Состоялся анонс смартфона Tecno Phantom X

Бренд Tecno Phantom запускает премиальный смартфон под названием Tecno Phantom X.

Новинка оснащена чипсетом MediaTek Helio G95 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство получило 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD +, частота обновления составляет 90 Гц. Что касается камеры, Tecno Phantom X имеет тройную камеру, которая включает основной сенсор на 50 Мп. Фронтальная камера представлена двойной камерой 48 МП и широкоугольной на 8 МП. Емкость аккумулятора 4700 мАч с функцией быстрой зарядки. С коробки смартфон работает на ОС HiOS на базе Android 11.

Телефон выпущен в цветах Monet's Summer и Starry Night Blue. Информация о стоимости отсутствует.
Комментарии и отзывы Tecno Phantom X
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