Состоялся анонс смартфона Tecno Phantom X

Бренд Tecno Phantom запускает премиальный смартфон под названием Tecno Phantom X.

Новинка оснащена чипсетом MediaTek Helio G95 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство получило 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD +, частота обновления составляет 90 Гц. Что касается камеры, Tecno Phantom X имеет тройную камеру, которая включает основной сенсор на 50 Мп. Фронтальная камера представлена двойной камерой 48 МП и широкоугольной на 8 МП. Емкость аккумулятора 4700 мАч с функцией быстрой зарядки. С коробки смартфон работает на ОС HiOS на базе Android 11.

Телефон выпущен в цветах Monet's Summer и Starry Night Blue. Информация о стоимости отсутствует.