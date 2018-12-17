Состоялся анонс смартфона-середнячка V11 Pro Supernova Red от компании Vivo

Представлен смартфон V11 Pro Supernova Red от компании Vivo. Девайс оснащен 6,41-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 точек, процессором Snapdragon 660, 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android 8.1 и вырезом в виде капли под 25-мегапиксельную селфи-камеру. Предусмотрена тыльная камера (12 + 5 Мп) и аккумулятор на 3400 мА.ч, интегрированный в экран сканер отпечатка пальца. Новинка выполнена в оригинальном цветовом стиле (градиентное исполнение с переходом от красного к черному). Приобрести девайс можно за 365 долларов.