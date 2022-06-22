Состоялся дебют смартфона Oppo A57 с MediaTek Helio G35 и аккумулятором на 5000 мАч

Устройство работает под управлением ColorOS 12 на базе ОС Android 11. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На задней панели установлена двойная камера, состоящая из основного датчика на 13 мп и монообъектива на 2 мп. На передней панели находится 8 мп селфи-камера. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, порт зарядки USB Type C, разъем для наушников 3,5 мм, класс защиты от воды и пыли IPX4 и IP5X. Oppo A57 представлен в Индии в двух цветовых вариантах: Glowing Green и Glowing Black.