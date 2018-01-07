Состоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Lenovo Tablet 10

2018-01-07, Автор - Татьяна Шмелева; [121]
Представлен новый планшетный компьютер Lenovo Tablet 10. Lenovo Tablet 10 - это трансформер, который имеет съемную аппаратную клавиатуру. Планшет оснастили 10-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой ввода при помощи пера и построен аппарат на процессоре Intel Celeron N-серии. В наличии 32 Гб постоянная память, а объем модуля ОЗУ составит 4 Гб. Комплектуется устройство батареей на 9 часов автономной работы. Предусмотрены порты HDMI, USB 3.0 и USВ-С. О старте продаж и стоимости компьютера Lenovo Tablet 10 пока не сообщается.


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