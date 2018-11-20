Состоялся перезапуск монитора Philips BDM3470UP

Philips объявляет о перезапуске модели BDM3470UP. Этот 34-дюймовый (86,7 см) ультра-широкий QHD-монитор оснащен набором высокопроизводительных функций и инновационных технологий для повышения производительности работы в офисе и максимального удовольствия от использования дома. Обновленный Philips BDM3470UP будет доступен по ориентировочной цене 45 389 рублей.

34-х дюймовый QHD монитор с разрешением 3440*1440 пикселей и соотношением сторон 21:9;

IPS матрица;

поддержка функции MultiView - одновременный вывод на монитор сигнала с нескольких источников;

подставка SmartErgoBase, которая позволяет поворачивать монитор из альбомной ориентации в портретную.

Ключевые характеристики: