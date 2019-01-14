Состоялся предварительный анонс смартфонов Samsung Galaxy M

После небольшой утечки в индийском подразделении торговой площадки Amazon компания Samsung решила анонсировать новую линейку бюджетных смартфонов Galaxy M. Полноценная презентация состоится в Индии (основной рынок) 28 января, ну а пока можно довольствоваться тизерами с ключевыми особенностями. Итак, подтвержден дизайн с каплевидным вырезом в дисплее, сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB-C рядом с 3,5-мм разъемом, емкие аккумуляторы, поддержка быстрой зарядки, а также сдвоенные камеры с широкоугольной оптикой.